Pesquisa com 21,5 mil entrevistas mostra melhora consistente na aprovação do governo Lula

Em janeiro, disseram aprovar o governo Lula 62% dos entrevistados. Aprovação melhor que a atual só foi registrada em fevereiro de 2023, no segundo mês do governo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, da FSB, aponta para uma melhora consistente na aprovação do trabalho do governo Lula (PT). Em janeiro deste ano, disseram aprovar o governo Lula 62% dos entrevistados, ante 59% em dezembro de 2023 e 57% em junho. O ponto mais baixo da curva foi registrado em maio de 2023, quando apenas 50% diziam aprovar o governo. Já o melhor período do governo foi em fevereiro do ano passado, pouco depois da posse, quando a aprovação atingiu a marca de 64%.

Disseram desaprovar o governo no último mês 29%, ante 32% em dezembro e 33% em junho. Desaprovação menor que a atual só foi registrada em fevereiro de 2023 (25%).

continua após o anúncio

O levantamento ouviu 21.515 pessoas entre 6 e 30 de janeiro de 2024. A margem de erro é de 1,3 ponto percentual para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: