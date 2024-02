Pesquisa do Datafolha aponta melhor avaliação de toda a série histórica do BNDES

95% dos entrevistados que conhecem o BNDES apontaram aspectos positivos do banco, como a contribuição para o desenvolvimento do país e para a geração de empregos edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

BNDES - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é reconhecido pela população brasileira como uma instituição que promove o desenvolvimento do país e gera empregos, segundo pesquisa realizada pelo instituto Datafolha a pedido do BNDES. Os resultados também revelam a melhor avaliação do banco na série histórica, iniciada em 2015.

A pesquisa foi respondida por 2020 brasileiros, com 18 anos ou mais, das classes ABC, com renda familiar mensal acima de dois salários-mínimos e conhecimento mínimo sobre o BNDES.

continua após o anúncio

Segundo o Datafolha, o percentual de entrevistados que relaciona a instituição à promoção do desenvolvimento alcançou 54%, subindo 7 pontos percentuais em comparação com 2022, o melhor resultado desde que a pesquisa passou a ser contratada, em 2015.

Dos respondentes, 95% associaram a atuação do Banco a aspectos positivos, como desenvolvimento empresarial, infraestrutura, geração de empregos, desenvolvimento econômico, entre outros.

continua após o anúncio

73% confiam no BNDES - Segundo o Datafolha, os índices Favorabilidade, Confiança e Advocacy entre os que conhecem o BNDES também alcançaram os melhores resultados históricos, com 82% dos entrevistados com a impressão positiva do banco (Favorabilidade), com 73% manifestando confiança alta ou muito alta no BNDES, e índice de Advocacy de 43 (percentual de pessoas que falariam bem do Banco menos percentual de pessoas que falariam mal do Banco).

Com esses resultados, o índice de Favorabilidade aumentou 5 pontos percentuais, o de Confiança 7 pontos percentuais, e o saldo do índice Advocacy, 11 pontos, em relação à pesquisa anterior.

continua após o anúncio

“Os resultados revelam a importância da decisão deste governo de retomar o BNDES como instituição protagonista do desenvolvimento do Brasil”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Outro fator de destaque é a percepção dos brasileiros sobre a atuação ética e responsável da instituição, que aumentou 18 pontos percentuais em 2023, assim como sobre a divulgação contínua de informações – transparência, que subiu 17 pontos percentuais, os melhores resultados nos últimos anos.

continua após o anúncio

Mercadante lembra que o BNDES, que já foi acusado de ser uma caixa-preta, alcançou, no ano passado, o nível de excelência em transparência no ranking da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e, agora, é reconhecido pela população. “É o resultado do trabalho de profissionais altamente qualificados do BNDES, que resgatou o papel histórico do banco de fomento ao desenvolvimento do país, com reconhecimento da sociedade brasileira”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: