Levantamento do Paraná Pesquisas indica vitória de Bolsonaro em 2022

Em levantamento para a revista Veja, instituto do Paraná indica liderança de Bolsonaro em todos os cenários para a eleição presidencial de 2022. Segundo os números, ele teria entre ao redor de 45% num eventual segundo turno com todos os potenciais adversários. Ele lidera os cenários de primeiro turno com percentuais entre 27% e 31%.

247 - Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas para a revista Veja, realizada entre os dias 18 e 21 de julho aponta que Bolsonaro lidera as preferências para a corrida eleitoral de 2022. Ele lidera todos os cenários de primeiro turno — com percentuais que vão de 27% a 30%. O levantamento indica que ele derrotaria os seis potenciais adversários em um segundo round da corrida ao Planalto em 2022: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-governador Ciro Gomes (PDT), o ex-ministro Sergio Moro, o governador paulista João Doria (PSDB) e o apresentador Luciano Huck - com percetuais ao redor de 45%.

Segundo a mesma pesquisa, 48% dos brasileiros desaprovam a sua gestão (eram 52% no fim de abril) e 38% consideram ruim ou péssimo o seu trabalho (eram 39%). A aprovação oscilou positivamente de 44% para 47%, enquanto o contingente que considera seu mandato ótimo ou bom foi de 32% para 34%.

Num dos cenários de primeiro turno Bolsonaro tem 29%, seguido por Moro (17%), Haddad (13%), Ciro (10%), Huck (6%), Doria (4%), Amôedo (3%), Boulos e Witzel (1%).

Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro teria 46,6% contra 32% de Haddad. Contra Lula, teria 45,6% a 36,4%. Numa disputa hipotética com Moro, venceria por 44,7% a 35%.

