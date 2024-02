Pesquisa encomendada pelo PL aponta fracasso de Tarcísio e Michelle para 2026

Apoie o 247

247 - Uma pesquisa nacional encomendada pelo PL de Jair Bolsonaro revelou que os nomes preferidos do partido para 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, têm pela frente desafios significativos se quiserem chegar à Presidência da República em 2026. O levantamento, conduzido pelo Paraná Pesquisas entre os dias 24 e 28 de janeiro em 164 municípios das 27 unidades federativas, aponta uma baixa visibilidade e popularidade desses possíveis candidatos, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

No cenário espontâneo, onde os participantes não são estimulados a escolher um nome específico, os resultados mostram que o eleitorado não reconhece Tarcísio ou Michelle como opções para o próximo pleito presidencial. Dos 2.026 entrevistados, apenas 0,1% mencionou nominalmente Michelle Bolsonaro, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi citado por 0,8% dos participantes.

Os números contrastam com a liderança do presidente Lula (PT), que conquistou 20,3% das menções na pesquisa espontânea. Mesmo considerado inelegível, Jair Bolsonaro foi mencionado por 14,4%.

A análise dos dados revela que mais da metade dos entrevistados, precisamente 54,6%, declarou não saber ou não opinou sobre sua escolha para as eleições presidenciais de 2026.

