Pesquisa FSB: Lula é o mais preparado, tem 43% e terceira via não decola

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa telefônica realizada pelo instituto FSB, patrocinada pelo banco BTG Pactual, e divulgada nesta segunda-feira (21) mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 43% das intenções de voto no primeiro turno, seguindo na liderança do pleito.

Na sequência aparece Jair Bolsonaro (PL), com 29%, seguido por Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos).

No cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 54% contra 35% do atual chefe do governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento também mostra um "caminho difícil" para a terceira via. "O contexto de polarização política antecipou as decisões dos eleitores. Com isso, as possibilidades para candidatos fora Lula e Bolsonaro hoje são bem mais restritas", afirma o diretor do Instituto FSB Pesquisa, André Jácomo. Somente 11% do eleitorado afirma que não votará "nem em Bolsonaro, nem em Lula".

Segundo a pesquisa, Lula é, na visão dos eleitores, o candidato mais preparado em todos os aspectos: redução da pobreza, manter ou ampliar programas sociais de distribuição de renda, gerar empregos, controlar o aumento de preços, promover o crescimento da economia brasileira, reduzir impostos, combater a pandemia de Covid-19 e a corrupção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de março. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09630/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE