Pesquisa indica que será difícil governo aprovar nova CPMF no Congresso

Em pesquisa do Barômetro do Poder, analistas afirmam estar pessimistas com aprovação da nova CPMF proposta pelo ministro da Economia Paulo Guedes

247 - Para onze consultorias de análise de risco e quatro analistas independentes ouvidos na edição de julho do "Barômetro do Poder", do Infomoney, o desembarque do DEM e do MDB do blocão da Câmara e o afastamento deles do centrão não muda a perspectiva de apoio de cerca de 182 deputados ao governo.

Os consultados avaliam que dificilmente uma nova CPMF passará no Legislativo, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Isto representará uma derrota política para o governo Bolsonaro, especialmente para seu ministro da Economia Paulo Guedes, que aposta em fazer caixa com base no novo imposto.

