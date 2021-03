Pesquisa já mostra empate técnico entre Lula e Bolsonaro

No primeiro levantamento após a anulação das condenações do ex-presidente Lula, ele empata com Jair Bolsonaro num segundo turno das eleições presidenciais edit

247 - Levantamento CNN/Instituto Real Time Big Data sobre as eleições presidenciais de 2022, divulgado nesta quarta-feira (10), mostra um quadro de empate técnico entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É o primeiro levantamento após a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações de Lula, restituindo os seus direitos políticos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo os dados, no primeiro turno, Bolsonaro aparece em primeiro, com 31% dos votos, e Lula aparece em segundo, com 21%. Em seguida há um empate técnico no terceiro lugar entre quatro candidatos: Sergio Moro (10%), Ciro Gomes (9%), Luciano Huck (7%) e João Doria (4%).

Conforme o levantamento, num cenário de segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a pesquisa estimulada registrou 43% das intenções de votos Bolsonaro e 39% para o ex-presidente Lula. Levando em conta a margem de erro de três pontos percentuais, eles estão tecnicamente empatados no segundo turno.

A pesquisa foi feita por telefone com 1.200 pessoas de todo o Brasil, entre os dias 8 e 9 de março.

Confira:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.