Pesquisa mostra queda acentuada de Bolsonaro antes mesmo da rachadinha

247 - Pesquisa Ibope para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta sexta-feira, 20, mostra que o governo de Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 38% da população brasileira, enquanto 29% considera seu governo como ótimo ou bom. O governo é avaliado como regular por 31%.

Números mostram deterioração da popularidade do governo antes da divulgação do escândalo das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do filho de Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa.

Nas áreas econômicas, apesar da propaganda governista em torno da política de Paulo Guedes, o governo teve desaprovação numericamente maior que a aprovação em todos os quesitos.

Taxa de juros é desaprovada por 62%, enquanto 31% aprovam. O combate ao desemprego tem 56% de desaprovação e 41% de aprovação. Já o combate à inflação é reprovado por 55% da população e aprovado por 40%. O combate à fome e à pobreza tem 55% de desaprovação e 40% de aprovação e política tributária do governo é desaprovada por 64% e aprovada por 30%.

A nova pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de dezembro, ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios e foi encomendada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a pesquisa Ibope/CNI, o governo Bolsonaro está sendo: