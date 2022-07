Pesquisa Quaest: Ciro Gomes encosta em Bolsonaro no quesito rejeição

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial, divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que o pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, se aproxima de Jair Bolsonaro (PL) no quesito rejeição.

Bolsonaro lidera o ranking dos mais rejeitados, com 59%. Ciro Gomes aparece em seguida, com apenas quatro pontos de diferença: 55%. O ex-presidente Lula (PT), que lidera as intenções de voto, com 45%, aparece em terceiro lugar no quesito rejeição, com 41%.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores presencialmente entre 30 de junho e 3 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01763/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE