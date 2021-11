Pesquisa Quaest: maioria acha que principal problema do país é a economia; Lula pode resolver

Quase metade dos brasileiros avaliam que a economia é o maior problema do Brasil atualmente e que o ex-presidente Lula é quem pode consertar os erros da política econômica do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) aponta que 48% dos brasileiros consideram a economia como o maior problema do Brasil atualmente, um crescimento de quatro pontos percentuais sobre o levantamento realizado em outubro. Outros 17% consideram as questões ligadas à saúde e a pandemia como as maiores dificuldades do país e 13% destacam a questão social. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conforme a pesquisa lidera as intenções de voto para 2022, é apontado como o mais qualificado para resolver estas questões.

Para 10% dos entrevistados, a fome e a miséria são os principais problemas sociais do Brasil na atualidade, alta de três pontos percentuais sobre o levantamento anterior. Já para 1%, o maior problema social é a pobreza e os moradores de ruas.

O ex-presidente é apontado por 33% dos brasileiros como capaz de resolver os problemas da economia, além das áreas de saúde (27%), desemprego (22%), corrupção(24%¨) e as questões sociais (47%). Jair Bolsonaro aparece em seguida com 11%, 15%, 15%, 33% e 5%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 2.063 entrevistados entre os dias 3 e 6 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.





