Pesquisa Quaest revela que apenas 10% dos eleitores de Lula rejeitam chapa com Alckmin

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quarta-feira (8), indica que apenas 10% dos que preferem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença a eleição de 2022 rejeitam uma eventual aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin. Para 65%, não faz diferença Lula ter ou não Alckmin como seu vice. 20% dos que preferem que Lula vença estariam mais propensos a votar se Alckmin fosse o vice.

A informação sobre a eventual chapa Lula-Alckmin não consta no relatório da pesquisa divulgado à imprensa. Mas o assunto foi confirmado pelo diretor da Quaest, Felipe Nunes, em transmissão ao vivo sobre a pesquisa. Confira:





PUBLICIDADE

A pesquisa mostra Lula liderando com folga a disputa pela Presidência da República, se aproximando de uma vitória no primeiro turno. O petista lidera em todos os cenários, em primeiro e segundo turnos. Já Jair Bolsonaro permanece em segundo lugar, mas é derrotado em qualquer cenário de segundo turno.

No cenário com sete pré-candidatos, Lula teria 46% dos votos; Bolsonaro, 23%; Sergio Moro viria em terceiro, com 10%; Ciro Gomes, na quarta posição, com 5%; João Doria (PSDB), com 2%; e Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe D’Ávila empatados com 1%. O número de brancos e nulos é de 7% e o de indecisos, 5%.

PUBLICIDADE

Nas simulações de segundo turno, Lula vence em todas as situações: 55% dos votos contra 31% de Bolsonaro; 53% contra 29% de Sergio Moro; 54% contra 21% de Ciro Gomes; 57% contra 14% de João Doria; e 58% contra 13% de Rodrigo Pacheco.

O levantamento foi feito presencialmente, com 2.037 entrevistas em 120 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal, entre 2 e 5 de dezembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista a apresentação dos principais quadros da pesquisa feita por Leonardo Attuch: