Pesquisadores que assessoram Ministério da Saúde defendem negociação imediata com o Butantan

Nota do grupo técnico do Plano Operacional da Vacinação Contra a Covid-19 defendeu esforços do ministro Eduardo Pazuello para inclusão da CoronaVac no plano de imunização do governo federal

247 - Um grupo de cientistas que assessora o Ministério da Saúde cobrou nesta quarta-feira (9) que a pasta inicie negociações com o Instituto Butantan com vistas à disponibilização da vacina chinesa CoronaVac para imunização da população contra a Covid-19.

"Nossa missão como cientistas consiste em apontar os grupos da população que mais necessitam ser vacinados neste momento emergencial, sendo obrigação das autoridades providenciar as doses necessárias para que isso possa ser realizado a contento", diz a nota técnica do grupo, segundo a jornalista Monica Bergamo.

"Vimos solicitar ao governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, o esforço para que sejam imediatamente abertas negociações com o Instituto Butantan, que já teria condições de oferta de doses de vacinas, com outras empresas que trabalham com a vacina Coronavac e com outras vacinas candidatas em fase final de estudos de eficácia", acrescentam os pesquisadores no documento.

A nota foi criada pelo grupo técnico do eixo epidemiológico do Plano Operacional da Vacinação Contra a Covid-19. Fazem parte, por exemplo, pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Butantan, do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde), Conasems (Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde), entre outros.

