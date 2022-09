Petistas avaliam que cenário é favorável para migração de votos de Ciro Gomes e Simone Tebet para a candidatura de Lula

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o cenário de estabilidade apontado pela última pesquisa Datafolha e vê espaço para a força do voto útil no primeiro turno, destaca Malu Gaspar em sua coluna no Globo.

Segundo o levantamento, o petista manteve os 45% das intenções de voto no primeiro turno, à frente de Jair Bolsonaro (PL), que aparece com 33%. O chefe do Executivo, candidato à reeleição, oscilou de 34% para 33%, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais.

Segundo o Datafolha, o cenário geral é de estabilidade. A pesquisa aponta que Lula tem 48% dos votos válidos, e a vitória no primeiro turno segue imprevisível.

Para os petistas, o quadro atual abre caminho para que eleitores indecisos, de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) optem pelo voto útil e abracem de última hora a candidatura lulista, para liquidar o pleito já no primeiro turno, evitando, assim, que a disputa eleitoral se arraste por mais quatro semanas.

