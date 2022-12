Petistas rejeitam Elmar Nascimento para ministério e querem que União Brasil indique outro nome

Elmar Nascimento, no entanto, é aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e sua nomeação seria uma sinalização tanto para o União Brasil quanto para Lira edit

Apoie o 247

ICL

247 - Cogitado para o Ministério da Integração Nacional pela cota do União Brasil na Esplanada dos Ministérios, o deputado federal Elmar Nascimento (BA) sofre resistência por parte de dirigentes petistas.

Circula no gabinete de transição, segundo a CNN Brasil, um áudio em que o parlamentar, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, ataca o agora presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sugerindo que ao seu lado "só tem condenado ou ex-presidiário”. A declaração do deputado já chegou ao conhecimento de Lula.

Diante disto, petistas defendem que o União Brasil indique outro nome para a, como o senador Davi Alcolumbre (AP) e a deputada federal Professora Dorinha (TO).

Acontece que Elmar Nascimento é aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e sua indicação seria uma sinalização tanto para o União Brasil quanto para Lira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.