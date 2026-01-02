Petrobras inicia produção de petróleo da plataforma P-78 em Búzios

247 - A Petrobras iniciou, nesta quarta-feira, 31 de dezembro, a produção de petróleo do navio-plataforma P-78 no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade, também chamada de Búzios 6, tem capacidade para produzir até 180 mil barris de óleo por dia e processar 7,2 milhões de metros cúbicos de gás diariamente, contribuindo para elevar a capacidade instalada do campo para aproximadamente 1,15 milhão de barris de petróleo por dia.

As informações foram divulgadas pela Agência Petrobras de Notícias. Além do aumento da produção de óleo, o projeto permitirá a exportação de gás natural para o continente por meio da interligação com o gasoduto ROTA 3, o que pode ampliar a oferta de gás no Brasil em até 3 milhões de metros cúbicos por dia.

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o início da produção da nova plataforma está diretamente ligado às metas estratégicas da companhia. “Com o primeiro óleo da P-78, iniciamos o ano já avançando na principal meta que temos para 2026: o aumento da produção de petróleo e gás da Petrobras. Projetamos produzir 2,5 milhões de barris de petróleo por dia ao longo desse ano e grande parte virá de Búzios, o maior campo do país em reservas e em produção. Além disso, estamos também ampliando a oferta de gás natural ao mercado brasileiro, outra meta expressa em nosso Plano de Negócios”, afirmou.

A P-78 é uma unidade do tipo FPSO, sigla em inglês para sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, e marca o início de uma nova família de projetos de plataformas próprias da Petrobras. A concepção da unidade utilizou o Projeto Básico de Referência, que reúne lições aprendidas com as primeiras plataformas do pré-sal, com foco em maior segurança e confiabilidade operacional.

O projeto também incorporou mudanças na estratégia de contratação, construção e montagem por meio do Programa FORTALECE, que definiu modelos contratuais e requisitos técnicos de qualidade e eficiência para os estaleiros envolvidos. O contrato prevê um compromisso mínimo de 25% de conteúdo local, e dez dos 23 módulos de topside foram construídos no estaleiro BrasFELS, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.

A plataforma conta ainda com tecnologias voltadas à redução de emissões e ao aumento da eficiência operacional. Entre os destaques estão o sistema de recuperação de gases de queima, o uso de variação de rotação em bombas e compressores e integrações energéticas entre correntes quentes e frias no processamento de óleo e gás.

O desenvolvimento do projeto envolve 13 poços, sendo seis produtores e sete injetores, todos equipados com sistemas de completação inteligente, que permitem um gerenciamento mais eficiente da produção. A unidade será conectada por dutos rígidos de produção, injeção e exportação de gás, além de dutos flexíveis para linhas de serviço, utilizando tecnologias inovadoras para a fixação no FPSO e garantindo a alta capacidade produtiva prevista para o campo.

Com 345 metros de comprimento e 180 metros de altura até o topo do flare, a P-78 chegou ao Brasil em outubro, após vir de Singapura com equipes de comissionamento e operação a bordo. De acordo com a Petrobras, essa estratégia evitou a necessidade de parada em águas abrigadas no país e trouxe ganhos de segurança, confiabilidade e prontidão operacional, com o avanço do comissionamento durante o translado.

A P-78 é a sétima plataforma em operação no campo de Búzios, considerado o maior do país em reservas. Em outubro de 2025, o campo superou a marca de 1 milhão de barris de petróleo produzidos por dia. Descoberto em 2010 pelo poço 2-ANP-1-RJS, Búzios está localizado a cerca de 180 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, em águas ultraprofundas da Bacia de Santos, a mais de 2 mil metros de profundidade.