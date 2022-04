Petroleiros afirmam que novo presidente da Petrobrás mentiu em discurso de posse

Apoie o 247

Revista Fórum - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) criticou o discurso de posse do novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, durante cerimônia realizada pela estatal nesta quinta-feira (14). Segundo os petroleiros, Coelho, que é defensor da privatização da empresa, mentiu no discurso.

"José Mauro Ferreira Coelho mentiu em seu discurso de posse como presidente da Petrobrás", disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Ao lado do ministro Bento Albuquerque, Coelho disse a queda no endividamento da Petrobrás permitiu "ampliar investimentos para US$ 8,8 bilhões em 2021". O executivo disse que isso se deu graças ao modelo de gestão da empresa implantado em 2017 e mantido no governo Bolsonaro.

