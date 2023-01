Petroleiros se mobilizam em refinaria de Duque de Caxias após ameaça fascista

Apoie o 247

Sindipetro Caxias - Depois que fascistas inconformados com a eleição democrática do presidente Lula depredaram o palácio do Planalto, o STF e o Congresso Nacional, os golpistas combinaram através das redes sociais e aplicativos de mensagem uma ação para tentar bloquear as refinarias e interromper a produção e o escoamento dos combustíveis no Rio de Janeiro. Por todo o país ações semelhantes se repetiram em refinarias e terminais de abastecimento.

Para reforçar a segurança dos trabalhadores na troca de turno, petroleiros do Sindipetro Caxias se organizaram em frente à Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), na manhã desta segunda-feira. Diante de informações de que bolsonaristas fariam bloqueios em refinarias, após o episódio de depredação e terrorismo ocorrido em Brasília, o sindicato decidiu fazer uma ação inloco.

O monitoramento em defesa da unidade e dos trabalhadores do Sindicato na REDUC começou às 5h. Como anunciado pelo governador Claudio Castro, carros da PM e a cavalaria montada faziam a segurança do local na REDUC e uma viatura da PM fazia a patrulha na BADUC, onde há o abastecimento dos caminhões. Nenhum golpista foi identificado e a entrada de turno aconteceu sem alardes.

O Sindipetro Caxias entrou em contato com a gerência da REDUC para garantir que o governo do estado siga garantindo o reforço da segurança na refinaria. O sindicato também informou que seguirá monitorando eventuais novas movimentações golpistas na região industrial de Campos Elíseos em Duque de Caxias.

De prontidão na porta da refinaria, o presidente do Sindipetro Caxias, Marcello Bernardo informou: “Tanto aqui na REDUC, quanto nos terminais de distribuição de derivados de petróleo não houve nenhum levante bolsonarista, nesta manhã. A categoria petroleira de Caxias pode entrar nos postos de trabalho com tranquilidade. Segundo informações obtidas pelo Sindicato, cerca de 10 golpistas estiveram pela madrugada na frente dos terminais, mas foram dispersados rapidamente”.

Marcello Bernardo contou que o Sindicato, que tem uma larga história na resistência à ditadura empresarial-militar de 1964, está mobilizado em defesa da soberania e contra a tentativa de golpe que busca usurpar o sufrágio universal exercido no dia 30 de outubro. “Hoje faremos ao final do dia uma manifestação em todo o país contra o golpe e contra qualquer anistia àqueles que tentaram usurpar o poder do povo. A soberania popular foi garantida no dia 30 de outubro e os fascistas precisam respeitar a soberania popular que decidiu por um projeto político.”, manifestou.

Petroleiros convocam assembleias em todo o país para a próxima quarta-feira

Ainda nesta manhã, o Sindipetro Caxias participou de reunião da Federação Única dos Petroleiros (FUP) onde ficou definido que serão realizadas a partir das 6h da manhã da próxima quarta-feira em todo país, assembleias com os trabalhadores na porta das unidades da Petrobrás em defesa da democracia e para garantir a segurança energética do país.

Inaugurado em 1962, o Sindipetro Caxias representa todos os trabalhadores do Sistema Petrobrás da Refinaria de Duque de Caxias, Terminal de Campos Elíseos e a Usina Termoelétrica Governador Leonel Brizola, que compõem o parque petroquímico da região.

