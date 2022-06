Petroleiros se reúnem com Alckmin e debatem sobre como frear privatizações

Grupo liderado por Deyvid Bacelar, entregou a Alckmin um uniforme de petroleiro e discutiram as consequências do processo de privatização da Petrobrás edit

247 - Representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) se encontraram nesta sexta-feira (10) com o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente na chapa liderada pelo ex-presidente Lula.

O grupo liderado por Deyvid Bacelar, entregou a Alckmin um uniforme de petroleiro e discutiram as consequências do processo de privatização da Petrobrás. "É necessário ampliar as alianças em defesa da Soberania Nacional e contra o fascismo", disse a FUP pelo Twitter.

🤜🏽🤛🏽 Hoje estivemos com o futuro vice-presidente do Brasil @geraldoalckmin debatendo as nefastas consequências do processo de privatização da Petrobrás. É necessário ampliar as alianças em defesa da Soberania Nacional e contra o fascismo. Vamos juntos e juntas pelo Brasil! 🚩🇧🇷 pic.twitter.com/rQtJ3S4Owh CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 10, 2022

Petroleiros lançam Comitê de Luta da categoria para eleger Lula

Na manhã desta quinta-feira (09/06) a Federação Única dos Petroleiros (FUP) lançou na sua sede do Rio de Janeiro o Comitê de Luta dos Petroleiros e Petroleiras, de caráter nacional, que irá colocar a luta da categoria petroleira à serviço de eleger o ex presidente Lula na eleição de outubro e dialogar com a população sobre a imperiosa necessidade de reconstruir o Brasil e recuperar a soberania nacional.

O evento reuniu lideranças petroleiras, partidárias e dos movimentos sociais. O coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar, afirmou: “o lançamento deste comitê é importante não só para ganharmos as eleições organizando a população brasileira, mas também para depois da vitória ter a força da população brasileira pressionando nosso governo para nós termos de fato um plano de reconstrução do Brasil a partir das empresas públicas, dentre elas a nossa querida Petrobrás”.

O ex-presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, participou de forma remota do evento, e destacou o papel da categoria na luta pela democracia: “Os petroleiros e petroleiras sempre tiveram um papel central na luta social brasileira, na defesa da soberania nacional, da Petrobrás e de um projeto de desenvolvimento com inclusão, redução da pobreza e da desigualdade no Brasil”. Gabrielli acrescentou: “Esse Comité de Luta é constituído por uma categoria valorosa, mobilizada e que com certeza vai enfrentar a destruição do Estado Brasileiro e irá contribuir na elaboração de uma proposta para a nação de reconstrução e transformação do país sob a liderança de Lula”.

Presidente da estatal entre 2005 e 2012, Gabrielli explica: “O problema é a Política de Paridade de Importação, a disputa entre quem vai pagar a conta de uma contenção do aumento dos preços dos combustíveis. Se vai ser o acionista da Petrobrás ou se vai ser o povo brasileiro através das verbas para educação e saúde dos Estados”.

O senador potiguar Jean Paul Prates (PT) prestigiou o lançamento de forma presencial. Segundo ele, os Comitês têm como objetivo debater o presente, mas também o futuro: “A gente precisa fazer desses comitês espaços de conscientização sobre para onde a gente vai, qual é o destino do Brasil, com esse processo de desmonte iniciado desde o golpe de 2016 o país está jogando fora negócios e ativos que outros países não tem e colocando em xeque nossa soberania”. Segundo o senador, é importante retomar a ideia de uma Petrobrás forte a serviço do Brasil: “ A Petrobrás é uma empresa pública, no sentido largo, ela é dos cidadãos brasileiros e de eventuais acionistas, que são muito bem vindos a investir desde que invistam e estejam interessados em ganhar com o Estado Brasileiro em coisas que interessam ao Estado Brasileiro, de acordo com o planejado pela nação”.

