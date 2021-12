PF abre investigação sobre ameaças à Anvisa

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal abriu investigação sobre as ameaças feitas à diretoria técnica da Anvisa após aprovação da vacinação a crianças contra a Covid-19. A PF já recebeu as informações e já iniciou as diligências para identificar os responsáveis das ameaças, informou a CNN.

A posição da corporação é a de que nenhuma ameaça ficará impune, nem deixará de ser investigada. Essa investigação ficará a cargo da Superintendência do Distrito Federal, uma vez que os servidores da Anvisa trabalham no local.

Em um caso anterior de ameaça contra técnicos da Anvisa, feita por email, a notificação à PF foi feita no fim de outubro e houve conclusão de investigação em 12 de novembro.

Dessa vez, as ameaças foram feitas após fala de Jair Bolsonaro, na última quinta-feira (16) , após a Anvisa anunciar a liberação do imunizante para a faixa etária de 5 a 11 anos. Em tom de ameaça, Bolsonaro solicitou, de forma “extraoficial”, os nomes dos técnicos que trabalharam na decisão. Os servidores reagiram à intimidação .

Neste domingo (19), Bolsonaro voltou a atacar a Anvisa e defendeu que as crianças sejam vacinadas com autorização dos pais. Nesta segunda-feira (20), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também defendeu a divulgação dos nomes dos técnicos.

