PF apreende três armas em operação de busca e apreensão contra Zambelli

247 - A operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira (3) e que teve a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) como alvo apreendeu duas pistolas e uma arma de coleção em endereços de Brasília e São Paulo ligados à parlamentar, informa o jornalista Fausto Macedo, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes no âmbito de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em decorrência da perseguição armada feita pela bolsonarista contra o jornalista Luan Araújo, em uma rua de São Paulo. O caso aconteceu no dia 29 de outubro do ano passado, véspera do segundo turno da eleição presidencial.

De acordo com Daniela Lima, da CNN Brasil, uma arma foi encontrada no apartamento da deputada em Brasília e outras duas em um clube de tiro em Osasco (SP). Foram apreendidas uma pistola 9 milímetros, uma pistola calibre 380 e um revólver 38.

Ainda segundo a reportagem, a assessoria da deputada disse que os policiais foram "muito educados" e que ela cooperou com a realização da operação. A assessoria disse, ainda, que as armas em posse da parlamentar visavam sua defesa pessoal e que "caso qualquer atentado à vida da deputada, agora desprotegida, aconteça, já sabemos o responsável".

Em dezembro, o ministro deu uma prazo de 48 horas para que a deputada entregasse suas armas à PF. Ela disse ter cumprido a ordem após o prazo porque estava em viagem ao exterior.

