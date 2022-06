PF: assassinato de Bruno e Dom não teve mandantes

Em nota, a PF afirmou que os assassinos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira agiram sozinhos edit

247 - A Polícia Federal afirmou nesta sexta-feira, 17, que os assassinos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira agiram sozinhos. Em nota, a corporação diz que as investigações indicam que não houve um mandante por trás do crime. O envolvimento de grupos criminosos também foi descartado.

Segundo a PF, há indicativos da participação de mais pessoas no crime e novas prisões podem ocorrer. “As investigações prosseguem e há indicativos da participação de mais pessoas na prática criminosa. As investigações também apontam que os executores agiram sozinhos, não havendo mandante nem organização criminosa por trás do delito”, afirma o comunicado.

Até o momento, Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, estão presos. Oseney confessou à PF que ele e Amarildo assassinaram Bruno e Dom. A PF vai dar o caso como encerrado e indicar Oseney e Amarildo pelo assassinato. (Com informações da CNN Brasil).

