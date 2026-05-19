PF combate tráfico internacional de drogas em 10 cidades catarinenses

Agência Brasil - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Tirocinium, para combater uma organização criminosa que atua no tráfico transnacional de drogas e na lavagem de dinheiro.

As ações estão sendo realizadas em dez municípios catarinenses: Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Barra Velha, Garuva, Jaraguá do Sul e Imbituba; além de São José dos Pinhais, no Paraná; e Uberaba, em Minas Gerais.

Os policiais federais cumprem 18 mandados de prisão preventiva, 31 de busca e apreensão. Também estão sendo executadas 4 medidas cautelares de monitoramento eletrônico.

“A operação visa atingir o núcleo financeiro da organização criminosa, com o sequestro de 36 imóveis, a apreensão de veículos e o bloqueio de contas bancárias de 35 investigados até o valor total de R$ 646 milhões”, informou a PF.

De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam os portos da região para enviar cocaína para a Europa e África. Ao longo das apurações, a PF apreendeu cerca de 4,6 toneladas de cocaína, além de fuzis, pistolas, granadas, munições e uma metralhadora calibre ponto 50. Os policiais também fizeram sete prisões em flagrante.

“Foi identificado ainda um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada, interpostas pessoas e operações comerciais fictícias para reinserir no sistema financeiro valores provenientes do tráfico”.

Operação Tirocinium

Segundo a PF, a operação resulta de investigações iniciadas em 2023, “a partir de flagrantes realizados em áreas portuárias de Santa Catarina, que permitiram identificar uma estrutura criminosa com atuação internacional”.

Os investigados serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal em Itajaí, informa ainda a nota divulgada pela Polícia Federal.