PF cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra financiadores e participantes do terrorismo bolsonarista

A operação ocorre no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (20) uma operação contra financiadores e participantes dos atos terroristas promovidos por bolsonaristas no último dia 8 em Brasília.

Segundo o g1, a ação é uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes cumprem oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão.

As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

(Em atualização).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.