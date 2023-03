PF deflagra 7ª fase da Operação Lesa Pátria contra golpistas do 8 de janeiro

Agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão e três de prisão em Minas Gerais e no Paraná edit

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a sétima fase da Operação Lesa Pátria, contra aqueles que participaram, financiaram, fomentaram ou se omitiram diante dos atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro.

Agentes da PF cumprem oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em Minas Gerais e no Paraná, segundo a CartaCapital.

Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), há 751 pessoas presas em Brasília em decorrência do terrorismo praticado contra as sedes dos Três Poderes em janeiro. Outras 655 foram liberadas e vão responder em liberdade.

