PF deflagra operação contra tráfico internacional de armas em oito estados do Brasil

247 - A operação batizada de “Mercado de Armas” foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (29). As investigações ocorrem em mais de 8 estados e apontam que os artifícios eram importados ilegalmente do Paraguai e distribuídos pelo Brasil. A reportagem é do portal G1.

A 13ª Vara Federal de Curitiba autorizou 25 mandados de busca e apreensão e um de prisão, que são cumpridos nos seguintes estados: Paraná, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais (mandado de prisão), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe.

