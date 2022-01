PF desiste de instalar delegacia em reduto de ex-líder do governo Bolsonaro

As atuais gestões do Ministério da Justiça e da Polícia Federal cancelaram a criação de uma delegacia em Petrolina, Pernambuco edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Justiça e a direção da Polícia Federal cancelaram a criação de uma delegacia em Petrolina, cidade pernambucana que é a base eleitoral do ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

A instalação da delegacia da Polícia Federal tinha sido autorizada na época em que André Mendonça, atual ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), era titular da pasta. Um imóvel para abrigar a nova delegacia chegou a ser escolhido na cidade. A autorização da nova delegacia chegou a ser publicada em edição do Diário Oficial em março de 2021.

Em junho, a PF passou a se manifestar contrária à nova delegacia, afirmando que o projeto não se encontrava entre as demandas prioritárias. Em julho, a PF em Pernambuco arquivou em definitivo o processo de criação da nova delegacia.

PUBLICIDADE

As informações são dos jornalistas Camila Mattoso, Fabio Serapião e Flávio Ferreira na Folha de S.Paulo. A reportagem destaca que o ex-líder do governo Fernando Bezerra foi alvo de investigações da Polícia Federal nos últimos anos. Um dos filhos do senador, o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), chegou a ser indiciado pela PF por suspeita dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e omissão de prestação de contas.

Também nesse ano, a PF pernambucana deflagrou uma operação contra desvios na Prefeitura de Petrolina, comandada por Miguel Coelho (DEM), filho de Bezerra.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE