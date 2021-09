PF detém ex-braço direito de Trump para depor sobre atos antidemocráticos

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deteve, na manhã desta terça-feira (7), o empresário e ex-braço direito do ex-presidente estadunidense Donald Trump, Jason Miller, no Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com reportagem do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a ordem partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Miller foi detido quando estava na iminência de embarcar para os Estados Unidos em um jato particular. Ele deverá prestar depoimento sobre sua suposta participação na organização dos atos antidemocráticos no Brasil.

O empresário estava no Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), realizada neste final de semana, em Brasília. O congresso de extrema direita foi organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro.

