PF diz que 'Abin paralela' espionou ministros de Bolsonaro e integrantes da CPI da Covid

247 - Deputados federais que foram aliados de Jair Bolsonaro e abriram divergência durante o governo passaram a ser monitorados pelo programa FirstMile. São eles Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Alexandre Frota (PDT-SP). De acordo com informações divulgadas pela Band, há também uma lista de senadores espionados que é grande e tinha como alvo integrantes da CPI da Covid.

Entre os senadores estão Otto Alencar (PSD-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Omar Aziz (PSD-AM), Humberto Costa (PT-PE), Alessandro Vieira (MDB-SE), Renan Calheiros (MDB-AL), Simone Tebet (MDB-MS) - atual ministra do Planejamento - e Soraya Thronicke (PODE-MS) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). Ex-deputado e presidente da Câmara no primeiro biênio do governo Bolsonaro, Rodrigo Maia (PSDB) também foi monitorado.

Ex-governadores foram alvos da Abin paralela, como João Dória, ex-PSDB, eleito com o apoio de Bolsonaro no estado de São Paulo, e Camilo Santana, do PT, que governou o Ceará - atualmente é o ministro da Educação.

Policiais federais investigam um esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Jair Bolsonaro. De acordo com as apurações, a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro no esquema de espionagem.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que "a organização criminosa infiltrada" na ABIN usou "métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras". O magistrado também havia dito que a ABIN foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

