PF estuda formar cooperação internacional para investigar ataque de bolsonaristas a Barroso no exterior

247 - Junto ao ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, estudar formar uma operação internacional para apurar o ataque de bolsonaristas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, no último dia 3.

Na ocasião, bolsonaristas xingaram, hostilizaram e constrangeram o ministro, chamando-o de "lixo" e “ladrão” e gritando: “sai do voo”.

Em novembro de 2022, uma mulher perseguiu Barroso em Nova York e afirmou em tom de ameaça: “cuidado, o povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte”.

De acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles, "a investigação vai fazer parte de um inquérito, pedido por Dino à PF nesta sexta-feira (6), com novas investigações sobre ataques a ministros do STF. O inquérito vai apurar a autoria e a materialidade das condutas, na linha adotada pelo novo governo de impedir ataques a instituições e à democracia".

