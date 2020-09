PF faz buscas na Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins e investiga superfaturamento na compra de leitos hospitalares

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta-feira seis mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Tocantins, em Palmas. A ação chamada de Operação Cama de Tut é realizada junto com a Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal. As investigações apontam fraudes e superfaturamento edit

247 - A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta sexta-feira (18) seis mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Tocantins (SES), em Palmas. A ação chamada de Operação Cama de Tut é realizada junto com a Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF), com investigação de superfaturamento na compra de camas hospitalares pelo governo do Tocantins. A reportagem é do portal G1.

A PF aponta que o governo comprou um dos leitos mais caros disponíveis no mercado. Cada leito custou R$ 22 mil. O valor total do contrato foi de R$ 13,3 milhões, na compra de 590 camas hospitalares automatizadas para o Hospital Geral de Palmas e outros hospitais do estado, pagos com recursos repassados pela União. As investigações também apontam fraudes, acrescenta a reportagem.

A operação conta com aproximadamente 30 agentes da PF e três auditores da CGU. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Os alvos estão em Palmas (TO) e São Paulo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.