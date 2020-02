PF faz operação contra presidente da Funasa, do grupo de Onyx

A PF deflagrou uma operação contra um esquema de corrupção no extinto Ministério do Trabalho. Um dos alvos Pablo Tatim, ex-assessor do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. De acordo com a polícia, teriam sido desviados R$ 50 milhões da pasta do Trabalho. Outro alvo é Ronaldo Nogueira, que preside a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) após indicação de Onyx edit