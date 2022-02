PF faz operação contra tráfico de órgãos humanos para confecção de roupas e acessórios em Cingapura

Operação Plastina tem como alvo o laboratório de Anatomia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) edit

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (22), uma operação que teve como alvo o laboratório de Anatomia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Batizada de Plastina, a ação contra o tráfico internacional de órgãos humanos cumpriu dois mandados de busca e apreensão na UEA e na casa do suspeito de enviar uma mão e três placentas humanas plastinadas para Singapura. De acordo com o G1, a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM) também expediu um mandado de afastamento de função pública.

O suposto destinatário seria um designer indonésio conhecido por vender roupas e acessórios confeccionados com material de origem humana. A plastinação - que batizou a operação da PF - é um procedimento de preservação de matéria biológica, que consiste na extração dos líquidos corporais (água e soluções fixadoras) e dos lipídios substituindo-os por resinas plásticas como o silicone, poliéster e epóxi, resultando em tecidos secos, inodoros e duráveis.

Caso seja condenado, o investigado poderá responder pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, que prevê pena de até oito anos de reclusão.

