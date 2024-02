PF faz operação e apreende 12 mil munições traficadas dos Estados Unidos por CACs

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal, a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations - HSI) e a Agência de Aduanas e Proteção de Fronteiras (Customs and Border Protection - CBP) dos Estados Unidos, deflagraram, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Golden Gate, com o objetivo de combater o tráfico internacional de munições.

De acordo com as autoridades, as mais de 12 mil munições apreendidas tinham como destino pessoas registradas como Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CAC). Três pessoas foram presas durante a ação, duas em Goiânia (GO) e uma em São Francisco, na Califórnia. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia e Trindade.

“Em um primeiro momento, essas munições eram encaminhadas para CACs, são os colecionadores, atiradores e caçadores que tinham registro no Exército Brasileiro” , disse o delegado Regional de Polícia Judiciária, Rodrigo Teixeira, de acordo com o jornal O Globo. “Essa quantidade de munição é um volume que realmente não condiz com a prática do esporte por eles praticado”, completou.

Segundo as investigações, apesar de terem sido adquiridas legalmente no exterior, as munições foram enviadas de forma clandestina ao Brasil, em contêineres com conteúdo autodeclarado como “mudança de pessoa física”, sem a prévia autorização do Exército Brasileiro e sem comunicação do transporte às autoridades norte-americanas e brasileiras. Os alvos da operação responderão pelos crimes de organização criminosa e de tráfico internacional de munições.

