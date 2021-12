PF faz operação no Inep para apurar superfaturamento de R$ 130 milhões em impressão de provas do Enem

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (7), uma operação para apurar suspeitas de fraudes e superfaturamento em contratos firmados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com gráficas responsáveis pela impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As fraudes teriam ocorrido entre 2010 e 2019 e os contratos sob suspeita somam R$ 130 milhões.

De acordo com o G1, funcionários do Inep são suspeitos de "enriquecimento ilícito". Os agentes estão cumprindo 41 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e em São Paulo visando apurar crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

