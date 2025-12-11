PF indicia Gustavo Gayer por suspeita de desvio da cota parlamentar

247 - A Polícia Federal (PF) indiciou o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) sob suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de recursos da cota parlamentar da Câmara dos Deputados. O inquérito é conduzido pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor).

Segundo a CNN Brasil, a investigação aponta que o grupo utilizou documentos falsificados para criar e operar uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que serviria como destino das verbas públicas desviadas. O deputado, seu filho e integrantes de seu gabinete foram indiciados pelos supostos crimes apontados pela PF.

Crimes atribuídos ao deputado e ao gabinete

De acordo com o inquérito, Gayer foi indiciado por associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato-desvio. O parlamentar ainda não se manifestou sobre as acusações.

A PF apura que a Oscip teria sido estruturada por meio de documentação fraudada, permitindo o direcionamento de verbas parlamentares de forma irregular. O esquema, segundo a investigação, contava com a participação direta de assessores ligados ao gabinete do deputado.

Operação e apreensões realizadas pela Polícia Federal

Em outubro do ano passado, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete de Gayer e nos endereços de seus assessores. Durante a operação, mais de R$ 70 mil foram apreendidos com um funcionário do parlamentar, reforçando as suspeitas sobre o suposto desvio de recursos.

A ação contou com 19 mandados autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), executados em Brasília (DF), Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Aparecida de Goiânia (GO) e Goiânia (GO).