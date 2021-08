PF indicia senador Chico Rodrigues, que escondeu dinheiro na cueca

247 - A Polícia Federal (PF) indiciou o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) por suposta participação em esquema de desvio de emendas parlamentares destinadas ao combate da Covid-19 em Roraima. Rodrigues foi flagrado com R$ 30 mil na cueca no âmbito da Operação Desvid-19, em outubro do ano passado.

O relatório final da investigação foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). O texto sugere que o senador responda pelos crimes de peculato, advocacia administrativa, lavagem de dinheiro e embaraço às investigações, além de fraude à licitação, informa a Crusoé.

A Operação Desvid-19 apura fraudes em contratos de aquisição de kits de teste do novo coronavírus e de equipamentos de proteção individual. A PF alega que Rodrigues era peça central do esquema, com "forte ingerência no Executivo estadual e em áreas estratégicas da administração pública direta e indireta, além do Judiciário".

