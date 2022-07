PF começa a fazer segurança de Lula, que corre risco máximo e será acompanhado de perto

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) começou a fazer a segurança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha eleitoral. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o início do aparato de segurança, que também conta com agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI),foi definido na sexta-feira (22), um dia após o PT homologar sua candidatura durante uma convenção partidária.

No protocolo assinado pela coordenação da campanha petista e a PF, o advogado Cristiano Zanin Martins, observou que a situação de Lula foi classificada no nível cinco (risco máximo), indicando a necessidade de que ele seja acompanhado diariamente por uma equipe de segurança reforçada em todos os eventos que participar e, também, em atividades consideradas de rotina.

Ao todo, três delegados da Polícia Federal escolhidos através de um consenso entre a campanha de Lula e a corporação, serão os responsáveis pela segurança. O número de agentes envolvidos, porém, não foi divulgado por se tratar de informação sigilosa.

“Os delegados são Andrei Augusto Passos Rodrigues, Rivaldo Venâncio e Alexsander Castro Oliveira. Rodrigues será o coordenador da equipe. Oliveira, o chefe operacional, e Venâncio, operacional substituto. O coordenador da equipe fez a segurança da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2010 e era próximo do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo”, ressalta a reportagem.

