PF investiga 20 faculdades por suposta fraude para receber recursos do Fies

247 - A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram uma operação nesta quarta-feira (12) para combater supostas fraudes envolvendo títulos públicos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A ação envolveu a cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão em diversos estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, com a participação de 77 policiais federais.

A operação também incluiu o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 21,3 milhões, valor estimado dos prejuízos causados à União decorrentes das supostas fraudes. Ao todo, 20 faculdades foram alvo da ação, por supostamente terem se beneficiado das fraudes. No entanto, a lista das instituições de ensino não foi divulgada.

De acordo com a CGU, os valores já apurados seriam suficientes para pagar integralmente a formação superior de pelo menos 50 alunos em cursos de cinco anos. As investigações visam combater a prática de fraudes envolvendo títulos públicos do Fies, que são destinados a financiar a educação de estudantes de baixa renda no Brasil. A ação busca responsabilizar os envolvidos e recuperar os recursos desviados dos cofres públicos.

