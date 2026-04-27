PF investiga professor por suspeita de crimes contra alunas no AM

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (27), uma operação para investigar um professor do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) suspeito de praticar crimes sexuais contra alunas adolescentes em Manaus. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL, que detalhou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado.

Segundo a reportagem, os crimes teriam ocorrido dentro das dependências de um dos campi do Ifam na capital amazonense. A ação policial, denominada “Sala Segura”, foi realizada pela manhã, mas a identidade do professor não foi divulgada pelas autoridades responsáveis pelo caso.

De acordo com a Polícia Federal, o suspeito abordava as estudantes de forma inadequada, inclusive por meio de aplicativos de mensagens. As investigações tiveram início após o envio de informações por órgãos de proteção a crianças e adolescentes, além do Ministério Público Federal (MPF), que acompanharam os indícios das irregularidades.

Ainda conforme a PF, o objetivo da operação é reunir provas que possam sustentar o andamento do processo criminal, além de garantir a proteção das possíveis vítimas e assegurar a lisura das investigações. Como medida preventiva, o servidor foi afastado de suas funções e do convívio no ambiente acadêmico.

Em nota oficial, o Ifam informou que adotou “medidas de acolhimento e proteção às possíveis vítimas, com apoio psicológico, social e emocional”. A instituição também reforçou que “não compactua com qualquer forma de violência, abuso ou conduta incompatível com o ambiente educacional” e afirmou que seguirá tomando todas as providências necessárias para assegurar a apuração rigorosa dos fatos e a segurança da comunidade escolar.