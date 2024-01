PF passa a adotar termos "cisgênero" e "transgênero" em cadastro de depoimentos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal passou a englobar termos como "cisgênero" e "transgênero", que vão ser formalmente usados em depoimento e em documentos oficiais. Nos registros da corporação, a identificação vale para o campo "orientação sexual", com categorias como "heterossexual" e "homossexual" para classificar os depoentes.

A PF fornece explicações adicionais para as novas classificações. Junto com a identificação de gênero, o modelo incorpora detalhes como "cisgênero: se identifica com o gênero de nascimento" e "transgênero: não se identifica com o gênero de nascimento", conforme reportado pelo Metrópoles.

continua após o anúncio

De acordo com fontes da PF, a medida vai ao encontro da política da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para pautas LGBTQIA+. O governo também passou a usar o termo "todes" em cerimônias oficiais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: