PF pede ao STF abertura de inquérito contra Nikolas Ferreira por injúria contra Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal (PF) submeteu ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de abertura de inquérito em decorrência de uma declaração feita pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante sua participação na Cúpula Transatlântica, um evento da ONU ocorrido em novembro de 2023, o parlamentar fez menção ao atual presidente utilizando o termo "ladrão".

O pedido de investigação agora aguarda apreciação por parte do ministro Luiz Fux, informa o jornal O Globo. Segundo o Código Penal, quando um possível crime de injúria é direcionado ao presidente da República, é incumbência do Ministério da Justiça requerer a apuração do caso. O encaminhamento do pedido foi realizado no início do mês de janeiro ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, por Ricardo Cappelli, ex-secretário-executivo da referida pasta.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: