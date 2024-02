PF pede ao STF abertura de inquérito contra Nikolas por injúria contra o presidente Lula

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que um inquérito seja aberto contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pelo crime de injúria contra o presidente Lula (PT), informa a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

Em um discurso na Cúpula Transatlântica, na ONU, em novembro do ano passado, o parlamentar ultrabolsonarista afirmou que o atual chefe de Estado brasileiro é um "ladrão que deveria estar preso".

Ao tomar conhecimento da declaração de Nikolas, que foi transmitida ao vivo pela internet, Lula acionou o Ministério da Justiça para que tomasse providências, pois é atribuição da pasta solicitar apuração quando o presidente da República sofre crime de injúria. Em janeiro, Ricardo Cappelli, que estava no comando interino do Ministério, encaminhou o pedido de investigação ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A corporação avaliou o caso e, nesta quarta-feira (7), formalizou o pedido de inquérito ao STF, que tem a competência para autorizar a abertura de investigação. O prazo solicitado pelo delegado Fabio Fajngold para a investigação foi de 60 dias. Ele avalia que a diligência inicial do caso deve ser colher o depoimento do deputado.

