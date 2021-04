PF pede ao STF que Ricardo Salles seja investigado por atrapalhar fiscalização ambiental

Ministro do Meio Ambiente vinha criticando a conduta da PF depois da realização da maior apreensão de madeira da história do país edit

Metrópoles - Uma notícia-crime feita pelo chefe da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a investigação das condutas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do senador Telmário Mota (Pros-RR) por “atrapalharem medidas de fiscalização”.

No documento, o delegado menciona a maior apreensão de madeira da história do Brasil. Saraiva sustenta no texto que Salles “dificulta a fiscalização ambiental e patrocina interesses privados”.

O chefe da PF no Amazonas cita dois crimes que teriam sido cometidos pelo ministro: advocacia administrativa e impedir ou embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

