PF prende dois suspeitos de participação em roubo US$ 5 milhões em Viracopos

A Polícia Federal prendeu, durante operação realizada nesta sexta-feira, dois suspeitos de participação de roubo de 5 milhões de dólares no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. As detenções aconteceram em São Paulo e um município em Rondônia edit

247 - A Polícia Federal prendeu, durante uma operação na manhã desta sexta-feira (4), dois suspeitos de participação em roubo de 5 milhões de dólares no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em março de 2018. A reportagem é do portal G1.

As detenções aconteceram em São Paulo e um município em Rondônia. A PF também cumpriu uma ordem de busca e apreensão na capital paulista, acrescenta a reportagem.

No dia 4 de março de 2018, cinco homens armados com fuzis invadiram a área de cargas do aeroporto para levar o montante em dólar, além de quantias em libras e reais que seriam entregues na Suíça.

As detenções desta sexta foram as primeiras relacionadas ao caso, com investigação que corre em sigilo.

