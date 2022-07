PF prende suspeito de ser o mandante dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

Suspeito de ser o mandante das mortes do indigenista e do jornalista britânico, o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, foi preso por uso de documentos falsos edit

247 - A Polícia Federal prendeu o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, pela suspeita de participação nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que aconteceram no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas.

De acordo com a jornalista Andréia Sadi, do G1, a prisão foi confirmada pelo superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes. Segundo a reportagem ele foi preso em flagrante ao fazer uso de de documentos falsos durante sua oitiva por agentes da delegacia de Tabatinga.

A PF investiga se Colômbia, supeito de ser o mandante do duplo homicídio, possui ligações com o narcotráfico e faria uso da pesca ilegal na região para lavar o dinheiro do tráfico de drogas.

Ainda segundo a reportagem, “a PF pretende pedir a prisão temporária dele para que possa aprofundar as investigações. Nesta sexta-feira também vence o prazo das prisões dos outros três suspeitos do crime: Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, o Dos Santos; e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha”.

