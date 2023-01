PF prende terceiro alvo de operação que investiga ações terroristas em Brasília

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (19), a Polícia Federal (PF) prendeu o terceiro alvo da Operação Ulysses, que investiga o financiamento e a organização dos atos terroristas bolsonaristas deflagrados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. De acordo com o portal Metrópoles, o alvo da ação é Carlos Victor Carvalho, 34 anos, o CVC. Os agentes federais o encontraram em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo.

De acordo com balanço da operação divulgado pela PF, foram apreendidos com os três alvos: celulares, computadores e documentos diversos. “Com isso, os três mandados de prisão foram cumpridos de forma efetiva”, informou a PF em nota.

CVC é apontado como um dos financiadores dos ônibus que levaram os terroristas até Brasília, ocasionando na depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é apontado como assessor parlamentar do deputado estadual do Rio de Janeiro Felippe Poubel (PL). Nas eleições de 2020, ele concorreu pelo Republicanos, obteve 2.292 votos e não foi eleito.

Outros dois bolsonaristas já estão presos no âmbito da operação. O subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior, 52, lotado em Guarus, no norte fluminense, e Elizângela Cunha Pimentel Braga, 48, que se entregou à Delegacia da Polícia Federal, em Campos dos Goytacazes (RJ).

