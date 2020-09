PF quer comprar por R$ 50 milhões imagens de satélite fornecidas pela Noruega, que são de graça

Revista Fórum - A Polícia Federal pretende fechar um contrato de R$ 49,7 milhões com a Planet Lab, empresa de monitoramento ambiental, para ter acesso a imagens de satélite das florestas nacionais. Parte do conteúdo, no entanto, é fornecido de forma universal e gratuita pelo Ministério do Clima e Meio Ambiente da Noruega.

O contrato da PF pede “acesso ilimitado à plataforma […] para visualização dos mosaicos mensais RGB (atual e acervo desde Jul/2017), e para uso da API de dados e geoserviços; fornecimento de 12 mosaicos mensais RGB”. De acordo com reportagem do O Eco, as imagens exigidas pela corporação estarão disponíveis no contrato entre Noruega e Planet.

O contrato da Polícia Federal também é alvo de processo no Tribunal de Contas da União (TCU) por “possíveis indícios de irregularidades”. O TCU chegou a suspender o contrato por medida cautelar na última sexta-feira (18), mas voltou atrás na segunda (21), revogando a decisão tomada anteriormente.

Leia mais na Fórum.