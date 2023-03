PF quer ouvir Bolsonaro e mais nove envolvidos no escândalo das joias sauditas ao mesmo tempo

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) pretende tomar de forma simultânea os depoimentos de Jair Bolsonaro (PL), do tenente-coronel Mauro Cid e do ex-chefe da Receita Federal , Julio Cesar Vieira Gomes, além de outras sete pessoas no âmbito do inquérito que apura os escândalo das joias sauditas que foram introduzidas ilegalmente no país por membros de uma comitiva oficial e que o ex-mandatário tentou se apropriar. Segundo a jornalista Andréia Sadi, do G1, os depoimentos foram marcados para o dia 5 de abril, às 14h30.

Ainda segundo a reportagem, a defesa dos envolvidos questionou o horário da oitiva “coincidindo com os demais - e questionam o depoimento em grupo. Inclusive, estudam pedir adiamento de alguns ou que, pelo menos, que eles sejam feitos por vídeo”.

A defesa de Bolsonaro disse, em nota, que o depoimento "será uma oportunidade para ele prestar todas as informações necessárias. É um ato processual corriqueiro, ocasião em que ele esclarecerá que agiu sempre de acordo com a legislação que regula a oferta de presentes de governos estrangeiros".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.