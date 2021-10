PF “sugere” que Abin, do general Heleno, assuma segurança dos votos extraídos das urnas

Apoie o 247

Revista Fórum - A Polícia Federal quer que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) transfira à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que está sob controle do general Augusto Heleno, a atribuição de segurança da transmissão dos resultados extraídos das urnas eletrônicas.

O diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, enviou no dia 22 de setembro ao Senado um documento onde faz as recomendações ao TSE e cita a Abin. Mas, a recomendação sobre a Abin foi alvo de questionamento a um representante da PF que participou de uma sessão no Senado que tratou da apuração e totalização de votos nas eleições.

