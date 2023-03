PF vai investigar todos os presentes recebidos por Bolsonaro nos últimos quatro anos

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) em São Paulo realizará uma análise minuciosa da lista de presentes recebidos por Jair Bolsonaro durante os quatro anos em que ocupou a chefia do Executivo nacional, informa a coluna de Malu Gaspar, n'O Globo.

Os delegados da PF que conduzem a investigação sobre as joias apreendidas pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos avaliam atualmente a relação de presentes recebidos por Jair Bolsonaro durante os quatro anos em que ocupou a presidência da República. Eles estão trabalhando na análise da lista de presentes requisitada pelo Palácio do Planalto, após o escândalo das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões ter vindo à tona.

A intenção da investigação é descobrir se há outros presentes valiosos recebidos por Bolsonaro em suas viagens oficiais que foram incluídos indevidamente na categoria de "bens personalíssimos", criada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e que permite a ex-presidentes ficar com os presentes.

